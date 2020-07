NHL: Zahlreiche Spieler verweigern Playoff-Teilnahme – Ein Schweizer dabei

In der nordamerikanischen National Hockey League melden sich immer mehr Eishockeyspieler vom bevorstehenden Playoff-Betrieb ab.

Die NHL nimmt den Spielbetrieb am 1. August wieder auf, an diesem Tag sollen direkt die Playoffs starten. Erstmals in der Geschichte der besten Eishockeyliga der Welt kämpfen 24 (statt 16) Teams um den begehrten Stanley Cup. Nun weigern sich zahlreiche Spieler, an den bevorstehenden Spielen teilzunehmen.

Bei den meisten Cracks hat diese Entscheidung familiäre Hintergründe, denn die Corona-Krise ist in den USA und Kanada noch lange nicht überwunden. Mit Sven Bärtschi von den Vancouver Canucks nimmt auch ein deutschsprachiger Spieler nicht an den Playoffs teil.

(Red.)

Starting a thread tracking the players that have opted out of the NHL restart. So far we have:

Steven Kampfer (BOS)

Travis Hamonic (CGY)

Mike Green (EDM)

Karl Alzner (MTL)

Sven Baertschi (VAN)

— CapFriendly Depth Charts (@CF_DepthCharts) July 12, 2020