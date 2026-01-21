„Nicht der Anspruch“: Dortmund nach CL-Pleite in Alarmstimmung

Nach der kalten Dusche im Londoner Regen schlug Sebastian Kehl Alarm.

Borussia Dortmund werde „sehr kritisch“ mit sich sein müssen, warnte der Sportdirektor, „um jetzt nicht in eine Situation zu kommen, in der wir uns in ein paar Wochen fragen, warum wir in diesem Moment alles verspielt haben.“ Biegt der BVB an diesem Scheideweg falsch ab, sind sämtliche Saisonziele in großer Gefahr.

Eine solche Leistung, wie sie der BVB im Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur in den ersten 45 Minuten anbot, da waren sich alle Beteiligten einig, darf sich keinesfalls wiederholen. „Die erste Halbzeit war leider beinahe ein Totalausfall“, sagte Ex-BVB-Star Mats Hummels nach dem 0:2 (0:2) bei Prime. Auch Kehl mahnte: „Die Mannschaft muss verstehen, dass das nicht der Anspruch ist, den wir alle haben.“

Durch die bittere Pleite verlor Dortmund in der Tabelle die Top acht und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale aus den Augen, kann aber weiterhin die Playoffs aus eigener Kraft erreichen. Der BVB müsse, so Kehl, die Ligaphase am kommenden Mittwoch (ab 21 Uhr LIVE bei Sky Sport Austria!) gegen Inter Mailand „vernünftig abschließen“. Auch Kovac betonte: Es ist noch nicht gelaufen. Wir müssen noch hart arbeiten.“

Dortmund hadert mit schwacher Zweikampfquote

Genau dies hatte seine Mannschaft nämlich gegen Tottenham zu Beginn nicht getan, gerade einmal 36 Prozent der Zweikämpfe gewann der BVB in der ersten Halbzeit. So hatten die Spurs leichtes Spiel, von den Gegentreffern durch Christian Romero (14.) und Dominic Solanke (37.) sowie der Roten Karte gegen Daniel Svensson (24.) erholte sich Dortmund nicht mehr.

Das Erreichen des Achtelfinals, ob direkt oder über die Playoffs, ist für den BVB derweil das absolute Minimalziel, eigentlich wäre auch dies zu wenig für das eigene Selbstverständnis. Vor allem, weil Dortmund im DFB-Pokal bereits ausgeschieden ist und in der Bundesliga elf Punkte Rückstand auf den enteilten Spitzenreiter Bayern München aufweist, liegt noch mehr Aufmerksamkeit als ohnehin schon auf dem Abschneiden in der Champions League.

Für Kovac ist die Situation dabei durchaus heikel. Schon zum Abschluss des Vorjahres hatte es Kritik an der Spielweise des BVB gegeben, für den Coach sprechen jedoch bis dato die Ergebnisse bei bisweilen weiterhin karger Leistung. Elf Ligaspiele hat der BVB in Folge nicht verloren, die letzte Niederlage gab es Mitte Oktober in München. Falls die Pleite von London dem Team einen derartigen Knick verpassen sollte, dass es auch in der Bundesliga viele Punkte lässt, dürfte auch der Wind für Kovac rauer werden.

Ob es den Dortmundern nun hilft oder schadet, dass die nächste Aufgabe am Samstag (ab 18.30 Uhr LIVE bei Sky!) in der Alten Försterei wartet, wo Union Berlin ihnen vom Start weg erneut alles abverlangen dürfte, wird sich zeigen. Kehl gab derweil die Temperatur vor: „Ich erwarte, dass wir vorher in Berlin eine andere Leistung zeigen. Da müssen wir von Anfang an da sein.“

