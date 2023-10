Nicht Goretzka, nicht Laimer! Hamanns Vorschlag für Bayerns Zentrale

Sky-Experte Dietmar Hamann kann sich beim FC Bayern eine Rochade im Mittelfeld vorstellen.

Dass es für den FC Bayern in Kopenhagen keine leichte Aufgabe sein würde, war klar. Kopenhagen hatte letztes Jahr zuhause gegen Manchester City nicht verloren. Ein bisschen Sorge macht mir, dass bei den Bayern kaum Spielfluss vorhanden und vieles Stückwerk ist. Einzelaktionen entscheiden die Spiele, mal durch Sane, am Dienstag durch Musiala.

Die Einwechselspieler hatten in Kopenhagen einen großen Anteil. Es ist gut, wenn du einen Thomas Müller und Mathys Tel von der Bank bringen kannst, aber homogen sieht anders aus. Seit Tuchels Dienstantritt ist nicht wirklich zu sehen, dass eine Einheit auf dem Platz steht. In der Bundesliga reicht das noch, aber gegen Leverkusen und in Leipzig hat man gesehen, dass es schwer wird.

Die K.o.-Phase in der Champions League beginnt zwar erst im Februar, aber irgendwann müssen die Bayern anfangen, etwas Spielfluss und Spielwitz zu kreieren. Wenn du einmal Spielfluss hast, entstehen auch Räume für Harry Kane. Momentan entstehen diese Räume nicht, weil alles zu statisch ist. Kane hat deshalb kaum Ballkontakte und wirkt im Moment wie ein Fremdkörper. Die Tatsache, dass er so viele Tore geschossen hat, ist seiner Klasse zu verdanken, aber wenn du als Stürmer nicht im Spiel bist, wird es schwer.

Was das Mittelfeldzentrum betrifft, hoffe ich immer noch, dass Goretzka bald wieder die Leistung zeigt, die er in sich hat. Kimmich muss seine Rolle defensiv interpretieren. Er hat bis Weihnachten Zeit, dass er diese Rolle zu seiner macht. Ich fände es eine Überlegung wert, Musiala neben ihm im Zentrum spielen zu lassen, um Kimmich zu signalisieren, dass er seine Position zu halten hat nach dem Motto: 30 Meter vor dem Tor ist Schluss! Musiala soll keine defensive Rolle übernehmen, aber vielleicht wäre das ein Weg, Kimmich defensiv mehr Verantwortung und damit dem Spiel der Bayern die nötige Stabilität zu geben.

Manchester City hat es mit Rodri und Gündogan oder Bernardo Silva auch so gemacht. Wenn du die Besten schlagen willst, brauchst du Spielkontrolle, und die haben die Bayern im Moment zu wenig.

(skysport.de) / Bild: Imago