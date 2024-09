„Nicht gut gepfiffen“: Nagelsmann-Ärger über Konter-Abpfiff

Erst pfiff er nicht, dann zu früh ab: Auf Schiedsrichter Davide Massa war Julian Nagelsmann nach dem wilden Klassiker von Amsterdam gar nicht gut zu sprechen. Der Italiener hatte die deutschen Fußball-Nationalmannschaft aus Sicht des DFB-Bundestrainers beim 2:2 (2:1) gleich zweimal entscheidend benachteiligt.

Zum einen in der 55. Minute, als der Leipziger Xavi Simons den deutschen Zehner Jamal Musiala im Strafraum am Fuß getroffen hatte. Und noch einmal in der Schlussminute, als Massa mitten hinein in einen DFB-Konter das Spiel beendete.

„Wir haben eine Topchance weggepfiffen gekriegt in der letzten Sekunde, wo wir alleine aufs Tor laufen. Ich verstehe es nicht ganz“, schimpfte Nagelsmann. Massa habe „auf beiden Seiten nicht gut gepfiffen“.

Bei Musiala sei es „ein klarer Elfmeter“ gewesen, das habe er schon während des Spiels „auf dem iPad“ gesehen. Als er die Szene dann im Fernsehen sah, meinte Nagelsmann aufgebracht: „Er kommt einfach klar zu spät und trifft Jamal am Fuß, ich glaube nicht, dass man da unterschiedlicher Meinung sein kann. Es ist halt leider ein Foul, im Mittelfeld kriegst du garantiert ein Foul.“

Stimmen zu Deutschland gegen die Niederlande (via RTL):



Julian Nagelsmann (DFB-Bundestrainer): „Es war ein sehr unterhaltsames Spiel, es ging hin und her. Beide Mannschaften waren defensiv ein bisschen zu anfällig, aber dafür war es ein spannendes, offensives Spiel. Zwei Tore muss man auswärts erstmal nachlegen, wir sind verdientermaßen zurückgekommen. Am Ende waren wir dem Tor sogar näher. Die Mannschaft glaubt an sich, und das ist der Schlüssel. Sie wollte unbedingt alles geben, das wollen die Fans sehen. Der Schiedsrichter hat heute auf beiden Seiten nicht gut gepfiffen, aber es ist, wie es ist.“

Joshua Kimmich (DFB-Teamkapitän): „Die erste Halbzeit war sehr gut, auch wenn wir schlecht gestartet sind. Wir sind dann nicht so gut aus der Pause gekommen. Unter dem Strich war es ein Duell auf ganz hohem Niveau.“

Jamal Musiala (Nationalspieler): „Heute war nicht unser Tag, daraus werden wir lernen. Ich hatte auch ein paar Ballverluste, da müssen wir ballsicherer und cleverer sein. Jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass viele Entscheidungen nicht in unsere Richtung gingen. Aber wir müssen besser spielen. Wir nehmen viele positive Sachen mit. Die Stimmung in der Mannschaft ist richtig gut.“

Deniz Undav (DFB-Tordebütant): „Wir werden von Tag für Tag besser, die Teamchemie ist überragend. Wir sind nicht weit davon entfernt, etwas Großes zu leisten. Über mein erstes Tor bin ich überglücklich – meine Frau, mein Baby und meine Familie auch. Noch glücklicher wäre ich, wenn wir die drei Punkte hätten.“

(SID/Red.).

Beitragsbild: Imago.