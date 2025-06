Nicht im Kader: Guardiola verzichtet bei Klub-WM wohl auf Star

Manchester City wird bei der Klub-WM voraussichtlich auf die Dienste von Jack Grealish verzichten. Das berichtet der Telegraph.

Sollte der Engländer tatsächlich nicht im Kader für das prestigeträchtige Turnier in den USA stehen, wäre dies ein weiteres Indiz für einen Wechsel des 27-Jährigen im Sommer.

Dem Bericht zufolge sind sich beide Parteien einig, dass Grealishs Zukunft außerhalb des Etihad-Stadions liegt, und City ist offen für die Idee, ihn in diesem Sommer gehen zu lassen.

Grealish nur sieben Mal in der Startelf

Grealish war im Sommer 2021 für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa zum Team von Trainer Pep Guardiola gewechselt und besitzt dort noch einen gültigen Vertrag bis 2027. Allerdings verlief die vergangene Saison mehr als enttäuschend für den Flügelspieler.

In der Premier League stand er nur sieben Mal in der Startelf, in insgesamt 32 Pflichtspielen gelangen ihm drei Tore und fünf Vorlagen.

