Nicht nur Abwehr-Boss: Ex-Salzburger Upamecano sogar besser als Neymar

Dayot Upamecano lieferte gegen Atletico Madrid eine Glanzleistung und verteidigte sein Team ins Halbfinale. Der junge Franzose steht jetzt vor dem größten Spiel seiner Karriere.

Julian Nagelsmann hat seinen Abwehrchef liebevoll “Biest” getauft, aufgrund seiner unglaublichen körperlichen Stärke und Robustheit. Im Viertelfinale gewann er das Privatduell gegen Diego Costa – den Inbegriff der Körperlichkeit unter Stürmern. Aber der ehemalige Spieler von FC Red Bull Salzburg bietet viel mehr als nur beeindruckende Physis: Er ist Leipzigs Abwehrboss und Initiator. Er orchestriert das Aufbauspiel, gewinnt viele Bälle und gibt den Kollegen Sicherheit.

Upamecano übertrumpft sogar Neymar

Gegen das giftige Atletico erreichte der Franzose eine Zweikampfquote von 82 Prozent und wurde zum “Man of the Match” gekürt. Seine Qualitäten sind vielfältig: Im Sprint erreicht Upamecano bis zu 35 km/h, nur wenige Spieler sind schneller. In der Champions League führt er sogar in einer Spielmacher-Statistik: Keiner ist mit dem Ball am Fuß öfter nach vorne gedribbelt (113 Mal), auf Platz zwei folgt Neymar.

Dazu hat er in seiner Leipziger Zeit sein Tackling und Raumgefühl deutlich verbessert. Upamecano ist mittlerweile ein Innenverteidiger-Komplettpaket, was Begehrlichkeiten weckt. Spätestens mit dieser Saison ist Upamecano auf den Zetteln vieler Scouts gelandet.

VIDEO-Highlights: Viertelfinale: RB Leipzig vs. Atletico Madrid

Video enthält Produktplatzierungen



Hamann adelt Komplettpaket Upamecano

Trotz seiner erst 21 Jahre ist er extrem weit, Sky Experte Dietmar Hamann sieht ihn sogar als drittbesten Innenverteidiger der Welt nach Liverpools van Dijk und Münchens Alaba. “Nach den beiden will ich aber erst einmal einen sehen, der besser ist.”

RB kann aber weiter auf seinen Abwehrboss bauen, Upamecano hat seinen Vertrag vor wenigen Wochen bis 2023 verlängert. Dass er tatsächlich so lange in Leipzig bleibt, ist unwahrscheinlich. Im Vertrag wurde eine Ausstiegsklausel jenseits der 40 Millionen Euro verankert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Reise von Upamecano zu einem noch größeren Klub führt.

Upamecano in seiner Heimat noch unter dem Radar

Auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinale wurde Marcel Sabitzer von einem französischen Journalisten gefragt, ob er nicht etwas zu Upamecano sagen könne, da der junge Franzose in seinem Heimatland noch unbekannt sei. Leipzig spielt in der internationalen Wahrnehmung keine große Rolle – auch nicht bei Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps.

Bislang wartet der 21-Jährige noch auf eine Nominierung für die Equipe Tricolore. Da kommt das Halbfinale gegen die beste französische Mannschaft gerade recht: Upamecano spielt also auch um die Anerkennung in seinem Heimatland und die Chance, endlich Nationalspieler zu werden.

Das “Biest” duelliert sich heute Abend gegen Paris (ab 19:30 Uhr LIVE auf Sky Sport 1 HD, Anpfiff 21:00 Uhr – mehr Infos zur Übertragung) mit zwei der besten Angreifer der Welt: Neymar und Kylian Mbappe. Liefert Upamecano wieder eine Leistung wie gegen Atletico, dürfte sich nicht nur der Nationalmannschafts-Traum bald erfüllen, sondern auch der Traum vom Einzug ins Champions-League-Finale.

(skysport.de)

Beitragsbild: dpa