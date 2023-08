Nicht nur Dembele! PSG will offenbar weiteren Barca-Star

Der Wechsel von Ousmane Dembele vom FC Barcelona zu Paris St. Germain steht kurz bevor. Nach übereinstimmenden Medienberichten sind sich alle Parteien einig, Barca soll rund 50 Millionen Euro kassieren.

Laut der spanischen Zeitung As will PSG allerdings noch einen weiteren Barca-Star: Ansu Fati. Luis Enrique, der Coach der Franzosen, soll großer Fan des spanischen Nationalspielers sein, der unter Xavi bei den Katalanen einen schweren Stand hat. Mit Raphinha, Ferran Torres oder auch einem Dembele-Ersatz, den Barca unbedingt verpflichten will, ist die Konkurrenz bei den Blaugrana groß und Xavi ließ das einstige Jahrhunderttalent oft auf der Bank schmoren.

Problem: In Paris wäre die Konkurrenz nicht wirklich weniger: Marco Asensio, Dembele, Goncalo Ramosund möglicherweise auch Randal Kolo Muani kämpfen in der offensiven Dreierreihe um ihren Platz. Zudem ist die Zukunft von Neymar (will weg) und Kylian Mbappe (will noch ein Jahr bleiben). Fati selbst wollte in der Vergangenheit Barca nie verlassen, aber es ist nicht auszuschließen, dass eine erneute Zusammenarbeit mit Luis Enrique ihn umstimmt. Barca ist sicherlich gesprächsbereit, denn trotz der Verkäufe von Dembele und Franck Kessie (für 20 Millionen nach Saudi-Arabien) benötigt der Traditionsklub weiter Geld.

(skysport.de) / Bild: Imago