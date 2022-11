Nicht nur Schalke: Rapid kündigt weitere Testspiele während der WM an

via

via Sky Sport Austria

Nachdem der SK Rapid Wien am 9. Dezember im Allianz Stadion ab 19:00 Uhr ein internationales Testspiel gegen Schalke 04 bestreitet, wird es davor noch zwei weitere Vorbereitungspartien geben.

Am 25. November treffen die Grün-Weißen auf dem West 1-Platz in Hütteldorf auf den FAC, eine Woche später (2. Dezember) dann im Allianz Stadion auf den First Vienna FC. Ankick bei beiden Begegnungen gegen die Wiener Zweitligisten ist um 15:00 Uhr.

(SK Rapid / Red.)

Bild: GEPA