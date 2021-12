Nicht nur WM-Kampf! Diese Entscheidungen stehen in der F1 noch an

In der diesjährigen spannenden Formel-1-Saison konzentriert sich sehr viel auf den äußerst engen WM-Kampf zwischenMax Verstappen und Lewis Hamilton. Doch auch abseits der Entscheidung um die Fahrerkrone bietet die Formel 1 in den anstehenden zwei letzten Rennen reichlich Spannung. Sky Sport gibt einen Überblick – inklusive Votings.

Nur noch zwei Rennen sind zu fahren! In Dschidda/Saudi-Arabien (5. Dezember LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport F1) und Abu Dhabi (12. Dezember LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport F1) fallen die letzten Entscheidungen in dieser vor Hochspannung kaum mehr zu überbietenden Formel-1-Saison.

Sky Sport klärt auf, um was es alles im finalen Doppel-Header geht und worauf die Formel-1-Fans ihren Fokus im Fahrerfeld legen sollten.

Kampf um die WM

Zunächst gilt die Aufmerksamkeit – klar – dem WM-Kampf, denn die zwei wichtigsten Entscheidungen stehen noch aus: Wer wird Weltmeister und welcher Rennstall sichert sich die Konstrukteurs-Wertung?

Die Voraussetzungen bei beiden Kategorien sind unterschiedlich. Denn während bei den Piloten Red-Bull-Fahrer Max Verstappen derzeit mit acht Punkten die Nase gegenüber Lewis Hamilton (Mercedes) vorne hat, führt Mercedes in der Konstrukteurs-Wertung mit fünf Punkten vor Red Bull.

Es läuft also in beiden WM-Kategorien auf ein wahres Herzschlag-Finale hinaus – auch, weil Hamilton zuletzt bereits abgeschlagen schien, dann jedoch mit zwei Fabel-Rennen in Brasilien und Katar den Rückstand deutlich einstampfen konnte. Gewinnt der Brite auch bei der Premiere in Saudi-Arabien (inklusive schnellster Runde) und Verstappen wird Zweiter, gehen beide punktgleich ins Saisonfinale in Abu Dhabi. Allerdings gibt es in Saudi-Arabien auch die Möglichkeit, dass Verstappen vorzeitig Weltmeister wird.

Im Zusammenhang mit dem Konstrukteurs-Titel werden auch die beiden Wingmen Valtteri Bottas (Mercedes) und Sergio Perez eine gewichtige Rolle spielen. Für beide geht es in der WM aber auch noch um Platz drei in der Fahrer-Wertung. Dort liegt Bottas mit 203 Punkten derzeit 13 Zähler vor Perez (190 Punkte).

McLaren vs. Ferrari

Hinter Mercedes und Red Bull hat sich bereits seit Saisonbeginn ein harter Kampf um Platz drei in der Konstrukeurs-Wertung entwickelt. McLaren und Ferrari duellierten sich über viele Rennen hinweg auf Augenhöhe. Nach einem Zwischenhoch von McLaren hat sich in den vergangenen beiden Grands Prix in Brasilien und Katar allerdings die Scuderia einen scheinbar komfortablen Vorsprung herausgefahren.

Während McLaren nur auf drei magere Punkte – alle von Lando Norris eingefahren – gekommen ist, haben Charles Leclerc und Carlos Sainz insgesamt 29 Punkte gemacht. Der aktuelle Stand in der Konstrukteurs-WM: Ferrari 297,5 Zähler, McLaren 258. Der britische Rennstall müsste somit in Saudi-Arabien und in Abu Dhabi 30 Punkte auf Ferrari gut machen, um noch den – im Hinblick auf Prämien – wertvollen dritten Platz einzufahren.

Doch nicht nur zwischen den beiden Rennställen im Allgemeinen geht es eng zu. Drei der vier involvierten Fahrer bewerben sich nämlich parallel um den Status „Best of the rest“ hinter den beiden Mercedes- und Red-Bull-Piloten. Dieser Kampf könnte kaum enger sein: Norris (153 Punkte) führt derzeit knapp vor Leclerc (152 Punkte) und Sainz (145,5 Punkte). Nur Daniel Ricciardo musste nach zwei Nullnummern in Folge abreißen lassen (105 Punkte).

Vettel und Schumacher im Fokus

Aus deutscher Sicht sind noch zwei weitere Fragen in Bezug auf die letzten beiden Rennen spannend: Behält Sebastian Vettel bei Aston Martin die Oberhand gegenüber seinem Teamkollegen Lance Stroll? Insgesamt verläuft das Jahr für den Heppenheimer nicht sonderlich erfolgreich. Bei seinem Wechsel von Ferrari zu Aston Martin hatte sich der viermalige Weltmeister sicherlich mehr ausgerechnet, doch nicht mal ein Platz in den Top10 der WM ist noch realistisch. So wäre zumindest ein Erfolg gegenüber seinem Teamkollegen wichtig. Derzeit hat Vettel mit 43 Punkten neun mehr als Stroll gesammelt.

Und: Schafft Mick Schumacher im unterlegenen Wagen doch noch das scheinbar Unmögliche und fährt einen WM-Punkt für Haas heraus? Immer wieder betonte der Rookie, dass dies ein toller Erfolg wäre, würde dies in dieser Saison noch gelingen. Die Chancen diesbezüglich scheinen ob der großen Kluft zwischen Haas und dem restlichen Feld allerdings sehr gering.

