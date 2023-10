„Nicht Union-like“: Berliner hoffen gegen Napoli auf Befreiungsschlag

Nach acht Pflichtspiel-Niederlagen in Folge ist das Klima bei Union Berlin vor dem Fußball-Champions-League-Spiel gegen Napoli gereizt.

„Das sind nicht wir. Das ist nicht Union-like“, sagte ÖFB-Legionär Christopher Trimmel nach dem 0:3 gegen Stuttgart am Wochenende. Am Dienstag (ab 21 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 4!) empfangen die Berliner Italiens Meister.

Fischer: “Weiterer Versuch, in die Spur zurückzufinden“

Trainer Urs Fischer muss beim 1. FC Union die erste große Krise seiner seit 2018 andauernden Amtszeit meistern. „Im Moment sieht das nicht gut aus, aber nichtsdestotrotz gilt es, die Situation anzunehmen, wie sie ist“, konstatierte der Schweizer am Samstag. Das Spielglück, das in den vergangenen Jahren fast immer in Richtung der Berliner ausschlug, ist dahin. Und auch das goldene Händchen, das Fischer bei Personalentscheidungen oft auszeichnete, scheint der Coach verloren zu haben.

Khedira: “Wissen, wo wir den Hebel ansetzen müssen“

Pfiffe gegen das eigene Team und den Trainer sind in Köpenick zwar verpönt. Aber auf der Haupttribüne gab es im Spiel gegen den VfB schon einiges an Raunen und Ratlosigkeit. Gegen Napoli wird es im Olympiastadion eine Herkulesaufgabe, die Chance auf ein Überwintern im europäischen Geschäft am Leben zu erhalten, auch wenn die Italiener vermutlich ohne Torjäger Victor Osimhen werden. Das Aufbäumen der Mannschaft, das er zuletzt gesehen habe, mache Fischer Hoffnung. „Wir müssen es hinbekommen, über neunzig Minuten eine Reaktion zu zeigen“, forderte der Trainer, der vorerst fest im Sattel sitzen dürfte.

Fischer würde hinschmeißen „wenn die Mannschaft mir nicht mehr zuhört“

In der Champions League hat Union bisher beide Spiele verloren. Tabellenführer der Gruppe C mit einer noch weißen Weste ist Real Madrid, das am Dienstag mit David Alaba auf Sporting Braga trifft (Dienstag ab 21 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2!).

(APA).

Beitragsbild: Imago.