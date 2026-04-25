Nico Maier erzielt das Tor der 28. Runde

Nico Maier von Blau-Weiß Linz hat das Tor der 28. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Die Sky-User wählten den Freistoßtreffer des Schweizers zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen den Wolfsberger AC (Endstand 3:0) zum schönsten Treffer von Runde 28!

Maier setzte sich mit 41 Prozent der Stimmen vor Moses Usor (LASK) durch, der im User-Voting auf 37 Prozent kam. Auf den weiteren Plätzen landeten Elias Havel und Jürgen Heil (beide TSV Hartberg) und Ante Bajic (SV Ried).

Diese Treffer standen zur Auswahl

Bild: GEPA