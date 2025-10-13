Nie wieder Bayern? Spurs tendieren zu Palhinha-Kauf

Nach seiner schwierigen Zeit beim FC Bayern blüht Joao Palhinha bei Tottenham Hotspur aktuell so richtig auf. Während der Portugiese in der bayerischen Landeshauptstadt nie über die Rolle des Rotationsspielers hinauskam, ist er unter Spurs-Trainer Thomas Frank im Mittelfeld gesetzt. Bleibt Palhinha auch über den Sommer 2026 hinaus auf der Insel?

86%! So lautet die aktuelle Startelfquote des 30-Jähirgen in der Premier League. Eine Zahl, die untermauert, dass der 30-Jährige in Nord-London angekommen ist. Als Abräumer im defensiven Mittelfeld hält der Portugiese das Mannschaftsgebilde zusammen und konnte darüber hinaus auch schon zwei Treffer erzielen.

Spurs mit Palhinha sehr zufrieden

Diese Leistungen konnte Palhinha in München nur selten bis gar nicht zeigen. Wenig verwunderlich, dass die Tottenham-Bosse und Trainer Thomas Frank sehr zufrieden mit ihrem Leihspieler sind.

Noch läuft die einjährige Leihe bis zum Sommer 2026. Wie Sky Sport erfuhr, tendieren die Spurs jedoch zu einer festen Verpflichtung des Abräumers. Die Londoner besitzen eine Kaufoption in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro. Eine Bayern-Rückkehr ist somit zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich.

Palhinha wechselte im Sommer 2024 für 51 Millionen Euro vom FC Fulham zum deutschen Rekordmeister. Durchsetzen konnte sich der portugiesische Nationalspieler unter Trainer Vincent Kompany jedoch nicht. In insgesamt 17 Einsätzen in der Deutschen Bundesliga stand Palhinha durchschnittlich nur ca. 39 Minuten auf dem Platz.

(Florian Plettenberg & Jonas Gerhartz/skysport.de) / Bild: Imago