Niederländische Frauen holen Hockey-Gold

Die Niederlande haben bei den Olympischen Spielen in Paris im Hockey das Gold-Double geschafft. Nach den Männern triumphierten auch die „Oranje“-Frauen und holten sich so wie vor drei Jahren in Tokio den Titel. Im Finale siegten die Niederländerinnen am Freitag gegen China nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit im Penaltyschießen mit 3:1. Am Vortag hatten die Männer gegen Deutschland mit demselben Ergebnis gewonnen.

Für die Niederländerinnen war es das fünfte Olympia-Gold, seitdem Frauen-Hockey 1984 olympisch wurde.

(APA)/Beitragsbild: Imago