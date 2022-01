Rapid-Interesse: Niederländischer Stürmer als Kara-Ersatz?

Der SK Rapid Wien dürfte bei der Suche nach einem Nachfolger für den abgewanderten Ercan Kara eine Favoriten haben. Der 23-jährige Niederländer Ferdy Druijf soll beim Vizemeister hoch im Kurs stehen.

Wie der Kurier berichtet, soll der einstige Oranje-Nachwuchsteamspieler ein konkretes Thema in Hütteldorf sein. Aufgrund seiner Körpergröße von 1,90 Metern und der erhofften Stärke bei Standards gilt der Alkmaar-Profi als Option für die vakante Rolle des Stoßstürmers.

Aktuell ist Druijf, der in der laufenden Saison drei Treffer in 14 Ligaspielen erzielte, an den belgischen Erstligisten KV Mechelen verliehen. Dieser Leihvertrag steht aber weiteren Medienberichten zufolge kurz vor der Auflösung. Auch Rapid soll demnach an einer Leihe samt anschließender Kaufoption interessiert sein.

Beric dementiert Wechselgerüchte

Kein Thema ist hingegen eine Rückkehr von Ex-SCR-Goalgetter Robert Beric. „Ich höre das zum ersten Mal, niemand von Rapid hat mich angerufen oder kontaktiert“, zitiert spox.com den MLS-Profi. Stattdessen gilt ein Verbleib in Nordamerika als wahrscheinlichste Variante des slowenischen Offensivspielers.

