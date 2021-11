Juventus verliert Anschluss an Top 4 – Lille schwächelt in Ligue 1

Juventus Turin hat im Kampf um die Champions-League-Ränge in der italienischen Fußball-Serie-A am Samstag einen Rückschlag einstecken müssen. Statt mit einem Sieg näher an Atalanta Bergamo heranzurücken, vergrößerte sich der Abstand auf den Liga-Vierten nach einer 0:1-Heimniederlage auf bereits sieben Punkte. Zum Matchwinner für Atalanta avancierte Duvan Zapata (28.).

Die „Alte Dame“ ist nur Achter und verlor nach dem Champions-League-0:4 bei Chelsea das zweite Pflichtspiel in Folge. Atalanta gewann erstmals seit 1989 bei Juventus und ist mittlerweile sieben Ligapartien unbesiegt, wobei gleich fünfmal drei Punkte herausschauten.

Wenig später landete der drittplatzierte Titelverteidiger Inter Mailand einen 2:0-Auswärtserfolg gegen Venezia und rückte damit dem Führungsduo Napoli und AC Milan zumindest vorläufig auf einen Punkt nahe. Hakan Calhanoglu (34.) und Lautaro Martinez (96.) trafen für Inter, bei den Gastgebern war Michael Svoboda Ersatz.

Barcelona siegt ohne Demir bei Villarreal

Der FC Barcelona hat im zweiten Liga-Spiel unter Coach Xavi den zweiten Sieg eingefahren. Die Katalanen gewannen bei Villarreal 3:1 und liegen damit als Siebenter vorerst sieben Punkte hinter Spitzenreiter Real Madrid. Frenkie de Jong (48.), Memphis Depay (88.) und Philippe Coutinho (94./Elfmeter) trafen für Barca, Samuel Chukwueze (76.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Europa-League-Sieger markiert. Bei den Gästen saß ÖFB-Teamspieler Yusuf Demir auf der Bank.

Lille schwächelt in Ligue 1 weiterhin

Im Gegensatz zur Fußball-Champions-League läuft es für Lille in der französischen Meisterschaft weiter nicht nach Wunsch. Vier Tage nach dem 1:0 gegen Red Bull Salzburg samt Vorstoß auf Rang eins in der Gruppe G der „Königsklasse“ kam der Meister im Heimspiel gegen Nantes über ein 1:1 nicht hinaus. Die Truppe von Trainer Jocelyn Gourvennec remisierte am Samstag zum dritten Mal in Folge, die sieglose Serie wuchs auf mittlerweile sechs Matches an.

Lille ist mit 18 Punkten nach 15 Spielen in der Tabelle nur auf Rang zwölf zu finden. Nantes ist mit einem Punkt mehr unmittelbar davor Elfter.

(APA)/Bild: Imago