Niederlage bei Crystal Palace: Watford steht als Absteiger fest

Der Abstieg von Watford mit Ersatztormann Daniel Bachmann aus der englischen Premier League ist seit Samstag aufgrund eines 0:1 bei Crystal Palace endgültig besiegelt. Die Hornets des nach Saisonende in den Ruhestand tretenden Chefcoaches Roy Hodgson müssen nach einer Saison im Oberhaus wieder den Gang in die Championship antreten. Norwich war bereits zuvor als erster von drei Absteigern festgestanden.

Für den einzigen Treffer des Spiels sorgte Palace-Star Wilfried Zaha, der in Minute 31 per Elfmeter traf. Bachmann verfolgte die Partie, wie auch schon in den vergangenen Premier-League-Runden, von der Bank aus.

