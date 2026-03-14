Niederlage beim GAK: WAC-Negativlauf setzt sich in Qualigruppe fort

Der Negativlauf des WAC setzt sich auch in der Qualifikationsgruppe fort. Die Lavanttaler müssen sich dem GAK mit 2:0 geschlagen geben.

Für den Führungstreffer sorgt Mathias Olesen in Minute 25, der einen schön vorgetragenen Angriff per Direktabnahme veredelt. Ein potenzielles früheres 2:0 durch Ramiz Harakate wurde aufgrund eines diskutablen Foulspiels nach VAR-Eingriff aberkannt. Beim sehenswerten Treffer zur Vorentscheidung von Daniel Maderner in Minute 80 hat das Schiedsrichtergespann dann keine Einwände mehr.

Aberkanntes GAK-Tor – Janko: „Absolut nicht zu verstehen“

Alle Tore:

1:0 Mathias Olesen (25.)



2:0 Daniel Maderner (80.)

(Red.)

Bild: GEPA