Der frühere österreichische Fußball-Teamkapitän Christian Fuchs hat am Samstag mit seinem Club Charlotte FC in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) eine Niederlage kassiert.

Charlotte verlor bei CF Montreal 1:2, der Niederösterreicher wurde in der 57. Minute eingewechselt. In der Eastern Conference liegt Charlotte an achter Stelle.

(APA)

Bild: Imago