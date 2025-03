Niederlage für Ofner bei Comeback in Murcia

Tennis-Profi Sebastian Ofner hat am Mittwoch die Fortsetzung seines am Vortag wegen Regens unterbrochenen Comeback-Matches verloren.

Der 28-jährige Steirer, der sich Ende August nach den US Open Operationen an beiden Fersen unterzogen hatte, musste sich dem Belgier Kimmer Coppejans nach insgesamt 2:24 Stunden mit 1:6,7:6(4),3:6 geschlagen geben. Die Partie war am Vortag wegen Regens unterbrochen und beim Stand von 1:6,2:3 abgebrochen worden.

Ofners nächster Turniereinsatz ist kommende Woche in Girona eingeplant, danach stehen Menorca und Madrid in seinem Kalender.

