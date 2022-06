Niederlage gegen Bjelica-Klub: Klagenfurt verliert erstes Testspiel

via

Austria Klagenfurt hat die erste Vorbereitungswoche mit einer Niederlage abgeschlossen. Der Kärntner Hauptstadtverein verliert gegen den kroatischen Europacup-Starter NK Osijek mit 1:4.

Beim Vorbereitungsmatch in Feldkirchen lag Klagenfurt bereits nach acht Minuten zurück, ehe Christopher Cvetko in der 31. Minute der Ausgleich gelang. In der zweiten Hälfte sicherte sich jedoch das Team von Ex-Bundesliga-Coach Nenad Bjelica mit drei Treffern den Sieg. Das Tor zum 1:3 erzielte mit Mihret Topcagic ein ehemaliger Wolfsberg-Profi.

Liefering gewinnt Test gegen Steyr

Noch klarere Verhältnisse herrschten beim Testspiel zwischen den Zweitligisten FC Liefering und Vorwärts Steyr: Die Salzburger gewannen mit 6:0, Zeteny Jano und Dominik Lechner gelangen dabei jeweils zwei Treffer.

