Niederlage gegen Deutschland: ÖFB-U19 verspielt EM-Ticket

Das ÖFB-U19-Nationalteam hat die Teilnahme an der U19-EM 2026 im letzten Qualifikationsspiel aus der Hand gegeben.

Gegen die vor dem Spiel punktegleiche U19-Auswahl von Deutschland verlor die Mannschaft von Teamchef Martin Scherb mit 2:3. Dabei hätte den ÖFB-Youngstern bereits ein Remis für das EM-Ticket gereicht.

In Frankfurt lag Österreich gegen das DFB-Team in der ersten Hälfte bereits mit 0:3 zurück, ehe Rapid-Talent Ensar Music kurz vor dem Pausenpfiff verkürzte. Nach dem Seitenwechsel konnte sich Österreich nicht für den Aufwand belohnen, das 2:3 durch Admira-Angreifer Aleksandar Djordjevic kam zu spät.

Deutschland sicherte sich mit sieben Zählern den Gruppensieg.

Bild: GEPA