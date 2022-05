Niederlage gegen Newcastle: Burnley steigt aus der Premier League ab

via

Der FC Burnley ist aus der Premier League abgestiegen. Gegen Newcastle United gab es eine 1:2-Heimniederlage.

Callum Wilson brachte die Gäste bereits in Minute 20 per Elfmeter in Führung. Nach der Pause erhöhte wieder Wilson nach Assist von Allan Saint-Maximin auf 2:0 für Newcastle (60.). Der Anschlusstreffer der Hausherren folgte etwa zehn Minuten später, Maxwel Cornet sorgte für das 1:2 aus Sicht von Burnley. Durch die Niederlage bleibt Burnley auf Rang 18 und muss aus der Premier League absteigen.

