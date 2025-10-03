Niederlagen für ICE-Spitzenteams Ljubljana und Salzburg

Die Topteams der ICE Hockey League haben am Freitag Niederlagen hinnehmen müssen. Die Vienna Capitals fügten Tabellenführer Olimpija Ljubljana mit 3:1 die erste Saisonpleite zu. Meister Salzburg unterlag Bozen 1:4 und kassierte die erste Heimniederlage seit einem halben Jahr. Der KAC setzte sich im Duell der beiden strauchelnden Schwergewichte der Liga bei den Black Wings Linz mit 3:2 durch. Der VSV landete mit 5:2 gegen die Pioneers Vorarlberg den ersten Saison-Heimsieg.

Die Capitals erwiesen sich gegen Ljubljana als Meister der Effizienz. Matchwinner war Sam Antonitsch mit einem Doppelpack (2., 47.), dazu war Lukas Zach-Kiesling erfolgreich (43.). Der Tormaschine aus Ljubljana, die in den ersten sechs Saisonpartien 37-mal getroffen hatte, gelang durch Bine Masic im Powerplay nur der zwischenzeitliche Ausgleich (34.). Auch eine Schuss-Überlegenheit von 30:14 nützte dem Spitzenreiter am Ende nichts. Die Caps revanchierten sich für eine empfindliche 1:8-Pleite zum Saisonstart in Slowenien.

Salzburg ging erstmals seit 23. März wieder als Verlierer vom heimischen Eis. Auch damals, in Spiel drei der Halbfinal-Serie (2:3 n.V.), hieß der Gegner HCB Südtirol. Das erste Saisonduell mit den Südtirolern hatten die Bullen zum Auftakt noch mit 4:3 gewonnen. Diesmal gelang Benjamin Nissner im Finish nur noch der Ehrentreffer zum 1:4 (58.). Bozens Goalie Gianluca Vallini parierte 29 Schüsse. Ihre ersten fünf Saisonheimspiele in der ICE und der Champions Hockey League (CHL) hatten die Salzburger alle gewonnen.

Fünfte Linz-Niederlage in Serie

Linz ging im Duell der beiden Krisenclubs durch Travis Barron (2.) und Graham Knott (30.) zweimal in Führung, der KAC kämpfte sich aber durch Tore von Jan Mursak (10.) und David Maier (42.) jeweils zurück und landete 1:53 Minuten vor Schluss den entscheidenden Schlag: Ein Schuss von Mursak rutschte Black-Wings-Goalie Rasmus Tirronen durch und ging via Innenstange ins Tor. Die Klagenfurter ließen ihre beiden Heimniederlagen gegen Bozen (1:5) und Graz (2:3) hinter sich und schoben sich auf Tabellenplatz acht. Die Linzer dagegen weisen mit nun fünf Niederlagen die längste aktuelle Negativserie der Liga auf.

Der VSV schob sich mit dem dritten Sieg in Serie hinter Ljubljana, dem neuen Zweiten Bozen und Salzburg auf Rang vier. Die Kärntner führten im Mitteldrittel nach Toren von Elias Wallenta (13.), Mark Katic (15.) und Nikita Scherbak (29.) bereits 3:0. Die weiteren VSV-Tore erzielten Guus van Nes im Powerplay (39.) und John Hughes (58.). Die Villacher gewannen zum sechsten Mal in Folge gegen Feldkirch. Zu Hause haben sie gegen die Pioneers in der ICE-Liga noch nie verloren.

Der HC Pustertal siegte bei Fehervar mit 3:1 und gastiert am Samstag (17.30 Uhr) als Tabellenfünfter bei den Vienna Capitals. Zeitgleich empfängt Schlusslicht HC Innsbruck die Graz99ers.

(APA)/Beitragsbild: GEPA