Niederlagen für NHL-Klubs von Kasper und Rossi

Die Österreicher in der National Hockey League (NHL) haben am Samstag (Ortszeit) mit ihren Klubs Niederlagen kassiert.

Die Detroit Red Wings unterlagen mit dem Kärntner Marco Kasper am Tag nach dem 5:2-Sieg bei den Buffalo Sabres daheim den Philadelphia Flyers 3:5. Für die Gäste war es der achte Auswärtssieg in Folge.

Für die Vancouver Canucks setzte es im Kanada-Duell bei den Calgary Flames eine 3:7-Niederlage, auch der Vorarlberger Marco Rossi schrieb nicht an.

(APA) / Bild: Imago