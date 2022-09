Niederlande für Nations-League-Finalturnier qualifiziert – Frankreich verliert in Dänemark

Gleichzeitig mit Kroatien hat sich am Sonntag die Niederlande für das Finalturnier der Nations League qualifiziert. Die Niederländer wiesen den Verfolger Belgien im Benelux-Duell dank eines Kopfballtreffers von Virgil van Dijk in die Schranken. In der Österreich-Gruppe der Liga A brachte Dänemark selbst ein 2:0-(2:0)-Sieg über den Fußball-Weltmeister Frankreich. Ein Punkt fehlte „Danish Dynamite“, weil Kroatien in Wien gewann.

Die übrigen zwei Tickets für das im kommenden Jahr in einem der vier Teilnehmerländer ausgetragenen Miniturnier werden am Montag und Dienstag vergeben. Hinter der Niederlande und Belgien behauptete Polen mit einem 1:0 in Wales den dritten Platz. Karol Swiderski traf entscheidend (57.), Wales steigt aus der A-Liga ab und könnte in der nächsten Auflage ein Gegner von Österreich werden.

Frankreich kassiert Pleite

Frankreich schien den Schwung vom 2:0 gegen Österreich nach Kopenhagen mitzunehmen. Die Dänen hatten zunächst einige brenzlige Situationen zu entschärfen, fanden aber immer besser ins Spiel. Kasper Dolberg nutzte einen Fehler der indisponierten französischen Defensivzentrale im Zentrum aus (34.). Andreas Skov Olsen machte mit einem Schuss aus dem Rückraum den Doppelschlag perfekt (39.).

Die große Chance auf das 1:2 vergab Kylian Mbappé, Kasper Schmeichel fuhr erfolgreich das Bein aus (67.). Die Szene war sinnbildlich für den diesmal ineffizienten Auftritt der „Blues“. Die Dänen um den Ex-Salzburger Rasmus Kristensen und Ex-Grazer Rasmus Höjlund brachten den Vorsprung ins Ziel, der Jubel war angesichts des Resultats von Wien verhalten.

(APA)

Bild: Imago