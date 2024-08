Niederlande gewinnt Hockey-Gold bei den Männern

Die niederländischen Hockey-Männer haben sich bei den Olympischen Sommerspielen in Paris die Goldmedaille gesichert.

Das „Oranje“-Team besiegte am Donnerstag in einem spannenden Endspiel Deutschland mit 3:1 im Penaltyschießen, nach der regulären Spielzeit war es 1:1 gestanden. Der amtierende Europameister bezwang damit den Weltmeister.

Für die Niederlande war es das dritte Olympia-Gold bei den Männern nach jenen in Atlanta 1996 und in Sydney 2000. Wie vor drei Jahren in Tokio ging Bronze an Indien, das im kleinen Finale gegen Spanien mit 2:1 die Oberhand behielt.

(APA)/Bild: Imago