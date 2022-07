Niederlande hat bei Frauen-EM Viertelfinale vor Augen

Auch ohne Starstürmerin Vivianne Miedema haben die niederländischen Fußballerinnen bei der EM in England einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Der Titelverteidiger besiegte Nachrücker Portugal in Leigh mit 3:2 (2:1) und hat mit vier Punkten als Tabellenführer der Gruppe C das Weiterkommen dicht vor Augen. Die Portugiesinnen müssen mit nur einem Zähler um die K.o.-Phase bangen.

Damaris Egurrola (7.) und Stefanie van der Gragt (16.) brachten die personell gebeutelten Oranje-Löwinnen frühzeitig auf Kurs. Carole Costa per Foulelfmeter (38.) und Diana Silva (47.) brachten Portugal, das nach dem Ausschluss Russlands erst kurzfristig zur Endrunde nachgerückt war, zurück ins Spiel. Doch Danielle van de Donk (62.) traf per Distanzschuss zum Sieg für die Niederlande.

Ohne die coronapositive Miedema und die verletzte Torhüterin und Kapitänin Sari van Veenendaal kamen die Niederländerinnen bestens in die Partie, Egurrola traf wuchtig per Kopf nach einer Ecke, van der Gragt köpfte aus kurzer Distanz ein. Die Portugiesinnen schüttelten sich kurz, ehe Costa die Partie nach einem Foul von Dominique Janssen an Silva vom Elfmeterpunkt wieder spannend machte.

Und die Portugiesinnen blieben nach der Pause am Drücker: Costa flankte, Silva köpfte aus wenigen Metern zum Ausgleich ein. Bereits zum Auftakt gegen die Schweiz (2:2) hatte die Mannschaft von Trainer Francisco Neto einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Diesmal sollte es nach dem Traumtor von van de Donk aber nicht zum Punktgewinn reichen.

(SID)

Bild: Imago