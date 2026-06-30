Sieg nach Elferschießen! Marokko wirft Niederlande raus

Marokko steht bei der Fußball-WM im Achtelfinale. Im ersten Schlager der K.o.-Phase setzte sich der WM-Vierte von 2022 in der Nacht auf Dienstag in Monterrey gegen die Niederlande mit 3:2 im Elfmeterschießen durch.

Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung war es 1:1 gestanden. Cody Gakpo traf in der 72. Minute für „Oranje“, der aufgerückte Issa Diop glich in der 91. Minute für die lange spielbestimmenden Nordafrikaner aus.

In der Elfer-Entscheidung verschossen mit Justin Kluivert, Quinten Timber und Crysencio Summerville drei Niederländer, die Marokkaner konnten die Fehlschüsse von Neil El Aynaoui und Achraf Hakimi verkraften. In der Runde der besten 16 trifft das Team von Trainer Mohamed Ouahbi nun am Samstag in Houston auf Co-Gastgeber Kanada. Die Niederländer blieben seit dem verlorenen Finale 2010 (0:1 n.V. gegen Spanien) auch im 16. Spiel in Folge bei einer WM in der regulären Spielzeit sowie Verlängerung ungeschlagen, gingen aber dennoch als Verlierer vom Rasen.

„Wir kennen diese Spiele. Wir wussten, gegen wen wir spielen“, meinte Hakimi. Marokkos Kapitän bedankte sich beim mexikanischen Publikum, das sein Team unterstützt hatte. Der niederländische Kapitän Virgil van Dijk gab an, dass der Spielplan funktioniert habe. „Dann geht es ins Elferschießen und dort sind wir leider gescheitert. Man kann die Dinge immer besser machen, aber das hilft uns jetzt nicht.“

Koeman adaptiert – Marokko diktiert

Die in der Gruppenphase ebenfalls unbesiegten Marokkaner vor Augen rückte Ronald Koeman vom typischen 4-3-3 ab. Anstelle von Tijjani Reijnders vervollständigte Micky van de Ven die Fünferkette für mehr defensive Stabilität. Insgesamt neun Profis aus der englischen Premier League standen in der Startelf.

Bei den Marokkanern blieben Überraschungen aus. Im Angriff sollte es wieder Ismael Saibari von der PSV Eindhoven richten. Kapitän Hakimi absolvierte sein 100. Länderspiel.

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Marokko mit klarem Chancenplus

Afrikas beste Auswahl attackierte mit mehr Tempo, während das Spiel der Niederländer auf einen bedachten Spielaufbau angelegt war. Zwingendere Chancen arbeiteten von Beginn an die Marokkaner heraus. Torhüter Bart Verbruggen riss bei einem Kopfball von El Aynaoui nach einem Eckball (20.) noch die Hände hoch, keine Minute später entschärfte der Brighton-Keeper einen Schuss von Hakimi. Schon in der sechsten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte verpasste Saibari einen Freistoß vor dem leeren Tor um Zentimeter.

„Oranje“ trat im Angriffsdrittel kaum in Erscheinung. In einem intensiven Spiel war die gefährlichste Aktion lange ein Fernschuss von Verteidiger Van de Ven in der 44. Minute. Von jenem Offensivgeist, der in der Gruppenphase noch zehn Tore ermöglicht hatte, war wenig zu sehen. Auch in der zweiten Halbzeit bestimmte Marokko mit Hakimi als Hauptdarsteller das Geschehen. Der PSG-Star traf aus spitzem Winkel die Latte (52.), wurde am Weg Richtung Tor von Van de Ven sehenswert ausgebremst (55.) und sorgte mit einem Direktversuch vom Cornerpunkt für einen weiteren niederländischen Schreckmoment.

Gakpo mit emotionalem Jubel

Koeman reagierte mit Wechseln. Wout Weghorst war keine Minute im Spiel, als er auf Summerville weiterleitete, der im Fallen auf Gakpo querlegte. Der Liverpool-Stürmer traf und wurde danach von seinen Emotionen überwältigt. Am Wochenende hatte seine Frau bekannt gegeben, den zweiten gemeinsamen Sohn in der Schwangerschaft verloren zu haben. Gakpo hatte erklärt, das Match dennoch bestreiten zu wollen.

Den Marokkanern schien die Zeit davonzulaufen, ehe der aufgerückte Diop schon in der Nachspielzeit eine Flanke per Kopf ins Tor wuchtete. Für den ehemaligen französischen Nachwuchs-Teamspieler war es sein erstes Tor für Marokko überhaupt. In der Verlängerung vereitelte Verbruggen gegen den eingewechselten Soufiane Rahimi (96.) erneut die marokkanische Führung. Mehr ließen beide Teams nicht mehr zu. Die Entscheidung musste im Elferschießen fallen. Dort hatte Rahimi auch Glück, da Verbruggen dessen Versuch hielt, den Ball aber mit der Ferse ins Tor lenkte.