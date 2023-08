Niederlande nach Sieg über Südafrika im WM-Viertelfinale

Das niederländische Frauen-Fußball-Nationalteam darf weiter vom zweiten WM-Finaleinzug in Folge träumen. Die „Oranje Leeuwinnen“ setzten sich am Sonntag in Sydney gegen Achtelfinal-Debütant Südafrika mit 2:0 durch und wurden damit ihrer Favoritenrolle gerecht. Jill Roord (9.) brachte den WM-Zweiten von 2019 früh voran, Lineth Beerensteyn (68.) machte den Sack zu. Im Viertelfinale geht es für den Weltranglistenneunten am Freitag in Wellington gegen Schweiz-Bezwinger Spanien.

Roord sorgte im Sydney Football Stadium vor 40.233 Zuschauern für einen Start nach Maß, war mit einem Kopfball nach einem Corner erfolgreich. Die um eine Ablöse von über 300.000 Pfund von Wolfsburg zu Manchester City wechselnde Stürmerin traf zum vierten Mal im Turnier und mischt damit auch im Kampf um die Turnier-Torjägerinnenkrone weiter kräftig mit. Ein leichtes Spiel entwickelte sich für die Niederländerinnen deshalb nicht, die Südafrikanerinnen lieferten einen erbitterten Kampf und waren durch Stürmerin Thembi Kgatlana im Konter immer wieder gefährlich. Auch Torfrau Daphne van Domselaar war da mehrmals gefordert.

Nach der Pause wurde zuerst ein Treffer von Lieke Martens wegen Abseits nicht anerkannt. Die Entscheidung wurde so erst durch einen Torfrau-Fehler von Kaylin Swart eingeleitet. Sie ließ einen haltbaren Schuss von Juventus-Akteurin Beerensteyn unter ihrem Körper passieren. Auch danach versuchte der Afrika-Cup-Sieger noch einmal alles, schaffte es allerdings bei mehreren Chancen nicht die starke Van Domselaar zu bezwingen. Die im Ranking nur auf Platz 54 liegende „Bafana Bafana“ konnte aufgrund des erstmaligen Einzugs in die K.o.-Phase am Ende trotzdem positiv bilanzieren.

Am Samstag hatten bei der Endrunde in Australien und Neuseeland bereits Spanien (5:1 gegen die Schweiz) und Japan (3:1 gegen Norwegen) den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Die Asiatinnen bekommen es dort am Freitag mit Titelverteidiger USA oder Schweden zu tun. Der Achtelfinal-Schlager stand noch am (heutigen) Sonntag auf dem Programm.

(APA) / Bild: Imago