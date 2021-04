Niederlande-Verteidiger Blind droht EM-Aus

Der niederländische Fußball-Verteidiger Daley Blind droht für die EM im Juni auszufallen, bei der die Oranje-Auswahl im zweiten Gruppenspiel auf Österreich trifft.

Der 31-Jährige erlitt im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Gibraltar einen Bänderriss im linken Sprunggelenk. Blind gab in einer Mitteilung seines Clubs Ajax Amsterdam an, dass er operiert werden müsse und in dieser Saison nicht mehr in der Liga auflaufen könne. Er hoffe aber noch, bis zur EM fit zu werden.

Blind war im Nationalteam zuletzt im Abwehrzentrum gesetzt. Die Niederländer müssen bei der EM aller Voraussicht nach bereits ohne ihren Starverteidiger Virgil van Dijk (Liverpool) auskommen, der an einer Knieverletzung laboriert.

(APA) / Bild: Imago