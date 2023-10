„Nightrace“ Schladming bekommt neuen Chef

Das Organisationskomitee des „Nightrace“ in Schladming hat mit Andreas Schwab einen neuen Chef bekommen. Hansjörg Stocker, der erst vor einem Jahr von Hans Grogl übernommen hatte, tritt aus beruflichen Gründen beim alpinen Ski-Spektakel der Männer im Jänner in die zweite Reihe zurück, wie die Kleine Zeitung berichtete. Stocker, Geschäftsführer von congress Schladming, behält beim WSV Schladming allerdings die Obmann-Funktion, Schwab ist sein Stellvertreter.

In Schladming geht unter Flutlicht am 23. Jänner 2024 ein Weltcup-Riesentorlauf, am 24. Jänner ein -Slalom in Szene.

(APA) / Bild: Imago