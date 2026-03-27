Nika Prevc verbessert eigenen Skiflug-Weltrekord

Weltmeisterin Nika Prevc hat ihren eigenen Skiflug-Weltrekord auf 242,5 m verbessert.

Die 21 Jahre alte Slowenin stellte die Bestmarke am Freitag im Training für den Weltcup auf der Letalnica-Schanze im heimischen Planica auf. Der bisherige Rekord stand bei 236,0 m, erzielt ebenfalls von Prevc im März 2025 im norwegischen Vikersund.

Das slowenische Skisprung-Mekka Planica hält somit erstmals die Weltrekorde beider Geschlechter: Nikas Bruder Domen Prevc war am 30. März 2025 an gleicher Stelle auf 254,5 m gesegelt. Planica und Vikersund wetteifern seit Jahrzehnten um den Titel der „größten Schanze der Welt“.

In diesem Jahr bestreiten erstmals auch Frauen einen Weltcup auf der Letalnica. Für Rekordweltmeisterin Katharina Schmid wird der Wettkampf am Samstag der letzte ihrer Karriere. Am Freitag flog die 29-Jährige im Training auf 154,5 und 183,0 m.

(SID) / Bild: Imago