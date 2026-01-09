Nikolaus Wurmbrand – erst WM, dann Sommer-Wechsel?

Nikolaus Wurmbrand vom SK Rapid gilt derzeit als eine der heißesten Transferaktien Österreichs.

Der 20-Jährige Flügelspieler hat im vergangenen Jahr den Durchbruch geschafft: Schritt zum Stammspieler, Länderspieldebüt für Österreich inklusive Debüttreffer im Team von Ralf Rangnick.

Aufgrund seiner Leistungen darf er sich nun berechtigte Hoffnungen auf den WM-Kader machen, was seinen Marktwert von fünf Millionen Euro weiter nach oben treiben könnte.

Ein Wechsel im Winter ist für die Spieler- und Vereinsseite kein Thema, aber die Aktie wird nach der WM im Sommer heiß werden. Nach Sky Sport Infos hat sich die TSG Hoffenheim mit Sportdirektor Andreas Schicker bereits nach Shootingstar Wurmbrand erkundigt.

Traumverein BVB

Wurmbrand kickte 2024 noch in der Regionalliga für die zweite Mannschaft der Grün-Weißen und hat seitdem einen rasanten Aufstieg hingelegt. In 55 Pflichtspielen für die Kampfmannschaft sammelte der Youngster bereits 20 Scorerpunkte.

Zu seinen Stärken gehört aufgrund seiner geringen Körpergröße seine Wendigkeit, seine Dribblingstärke und sein Tempo. Aufholbedarf hat er definitiv noch, wenn er auf physisch starke Defensivspieler trifft.

Generell gilt die deutsche Bundesliga als Wunschschritt für den Shootingstar – in einem ruhigen Umfeld, in dem er Spielpraxis sammeln kann. Sein Traumverein: Borussia Dortmund.

Bild: Imago