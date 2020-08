Nishikori verzichtet auf US-Open

Japans Tennis-Star Kei Nishikori verzichtet auf ein Antreten bei den US Open.

Der 30-Jährige, der in Florida lebt, teilte am Mittwoch mit, dass er zuletzt negativ auf Covid-19 getestet worden sei, nachdem er im August zweimal positiv getestet worden war. Trotzdem macht es laut Nishikori keinen Sinn, nach der durch die Quarantäne langen Trainingspause am Grand-Slam-Turnier in New York teilzunehmen.

Die US Open beginnen am kommenden Montag in Flushing Meadows. Die prominentesten Abwesenden bei den Herren sind Major-Turnier-Rekordsieger Roger Federer aus der Schweiz und der spanische Titelverteidiger Rafael Nadal. Nishikori erreichte 2014 das US-Open-Endspiel.

Medwedew scheidet bei Masters-Turnier aus

Titelverteidiger Daniil Medwedew hat im von Cincinnati nach New York verlegten Masters-Turnier das Halbfinale verpasst. Der Russe musste sich am Mittwoch im Viertelfinale dem Spanier Roberto Bautista Agut 6:1,4:6,3:6 geschlagen geben. Bautista Agut trifft nun im Halbfinale auf den Sieger des Duells zwischen dem serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und dem Deutschen Jan-Lennard Struff.

(APA)

Beitragsbild: Getty