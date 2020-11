Nitto ATP Finals 2020: Der Hit Dominic Thiem gegen Superstar Rafael Nadal morgen live & exklusiv bei Sky

Dominic Thiem gegen Rafael Nadal am morgigen Dienstag nicht vor 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Bereits heute: Das Auftaktspiel des Duos Jürgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin gegen Mate Pavic/Bruno Soares nicht vor 19:00 Uhr

Nitto ATP Finals 2020

Nitto ATP Finals 2020: Täglich ab 13:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 10 Euro pro Monat live dabei sein

Dominic Thiem startete gestern mit einem Sieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas in die ATP Finals 2020. In einem hochklassigen Auftaktmatch revanchierte sich Österreichs Nummer 1 für die letztjährige Finalniederlage. Im zweiten Gruppenspiel trifft der Lichtenwörther auf keinen geringeren als Superstar Rafael Nadal. Der spanische Tennisstar bezwang gestern Wien-Champion Andrej Rublew in zwei Sätzen. Ob Dominic Thiem gegen den 20-fachen Major-Sieger der zweite Streich gelingt, ist am morgigen Dienstag nicht vor 15:00 Uhr zu sehen.

Bereits heute dürfen sich Tennis-Fans auf den ersten Auftritt von Jürgen Melzer freuen. Das Auftaktspiel des Duos Jürgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin gegen Mate Pavic/Bruno Soares nicht vor 19:00 Uhr

Die Nitto ATP Finals 2020 in London:

Montag

Jürgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin – Mate Pavic/Bruno Soares nicht vor 19:00 Uhr

Dienstag

Dominic Thiem – Rafael Nadal nicht vor 15:00 Uhr



