Nizza folgt Lens ins französische Pokalfinale

Der französische Fußball-Erstligist OGC Nizza greift nach dem ersten Pokalsieg seit 29 Jahren.

Der Klub von der Cote d’Azur gewann 2:0 (0:0) beim Conference-League-Halbfinalisten Racing Straßburg und folgte dem RC Lens mit ÖFB-Legionär Samson Baidoo in das Endspiel des Coupe de France. Es winkt der vierte Titel nach 1952, 1954 und 1997.

Stürmer Elye Wahi, Leihgabe von Eintracht Frankfurt, traf in der zweiten Halbzeit kurz nach Wiederanpfiff (51.) zur Führung, in der Schlussphase sorgte er per Foulelfmeter (82.) für die Entscheidung. Der 23-Jährige war Anfang des Jahres aus Deutschland nach Nizza gewechselt, Medienberichten zufolge wollen die Franzosen ihn auch über das Saisonende hinaus halten.

Das Endspiel findet am 22. Mai (21.00 Uhr) im Pariser Stade de France statt. Lens hatte sich am Dienstag mit 4:1 (3:1) gegen den FC Toulouse durchgesetzt, für die Mannschaft aus Nordfrankreich wäre es der erste Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

(SID) / Artikelbild: Imago