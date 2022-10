Noah Okafor – Salzburgs „Mr. Zuverlässig“ in der Königsklasse

via

via Sky Sport Austria

Der Start für den jungen Schweizer bei Salzburg war nicht ganz einfach. Durch seine hohe Ablösesumme verspürte der 22-jährige viel Druck. Jetzt dürfte er aber in der Mannschaft mehr als nur angekommen sein.

Drei Spiele in dieser Champions-League-Saison und drei Tore – alle von ihm – Noah Okafor. „Im Laufe der Zeit hat er sich besser in den Verein hineingefunden, auch durch die Spielidee hat er sich mehr hineingefunden und bringt nun konstant gute Leistungen auf einem sehr guten Niveau und seine Tendenz geht steil nach oben“, so Sky-Experte Marc Janko.