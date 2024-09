„Noch alles möglich“ für ÖFB-U21 in EM-Qualifikation

Ihre kleine Chance wahren wollen Österreichs U21-Fußballer im Endspurt der EM-Qualifikation. Am Freitag (18.00 Uhr) muss gegen Bosnien-Herzegowina im Stadion Grbavica in Sarajevo ein Sieg her, um vor den Duellen mit den aktuell besten Teams Slowenien (11. Oktober) und Frankreich (15. Oktober) noch auf Platz eins oder zwei hoffen zu dürfen. „Noch ist alles möglich. Wir dürfen uns nicht beirren lassen“, sagte Mittelfeldmann Nikolas Sattlberger.

Vier Punkte fehlen aktuell auf Leader Slowenien (12), einer auf die zweitplatzierten Franzosen (9), die allerdings ein Spiel weniger am Konto haben. Als „Sargnagel“ könnten sich am Ende die beiden Unentschieden gegen Schlusslicht Zypern erweisen. „Wir haben leider gegen Zypern wichtige Punkte liegen gelassen, aber das ist abgehakt. Es zählt nur Bosnien“, erklärte Trainer Werner Gregoritsch. Dabei kann der Steirer auf Samson Baidoo bauen, der Salzburg-Innenverteidiger wurde am Donnerstag vom A-Team „nach unten“ gezogen.

„Wir haben in allen Mannschaftsteilen richtig Qualität. Jetzt liegt es an uns, dass wir unser Können am Freitag auch auf den Platz bringen“, sagte Gregoritsch. Wichtig sei es, nicht zu verkrampfen und mit Freude an die Aufgabe heranzugehen. Gute Erinnerungen hat man an das Hinspiel, das mit 2:0 gewonnen wurde.

Für Gregoritsch könnte es nach zwölfjähriger Tätigkeit einer seiner letzten Auftritte als U21-Teamchef werden. Der 66-Jährige hatte im Juli seinen Rückzug entweder mit Quali-Ende oder im Erfolgsfall mit der EM 2025, die in der Slowakei über die Bühne geht, angekündigt.

(APA)/Beitragsbild: GEPA