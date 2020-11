Noch bis Sonntag! Rapid-Trikot-Auktion zugunsten Terroropfer

via

Beim Spiel gegen den FC Red Bull Salzburg am Sonntag lief die Mannschaft des SK Rapid Wien mit Trikots auf, auf deren Rückseite “Wien” in der jeweiligen Muttersprache der Spieler zu lesen war. Die Hütteldorfer setzten damit ein Zeichen der Solidarität nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt.

Die Online-Versteigerung der speziellen Rapid-Trikots wird hohe Erlöse erzielen: Das Trikot von Rapid-Talent Yusuf Demir steht aktuell (Stand. 12.11.2020 / 13:30 Uhr) bei 6000€. Die Auktion läuft noch bis Ende dieser Woche. Der Erlös aus den Versteigerungen wird an die beiden Institutionen “Die Boje” und “Weißer Ring” gespendet, welche sich um die vom Attentat Betroffenen kümmern.

Rapid-Trikot-Auktion zugunsten Terroropfer

Bis Ende der Woche (Sonntag 19:00 Uhr) kann man hier mitbieten!

