Noch eine WM für Kane? „Vier Jahre sind eine lange Zeit“

Ein neuer Titelangriff mit 36? Englands Stürmerstar Harry Kane hat offen gelassen, ob er 2030 mit den Three Lions noch einmal nach dem WM-Triumph jagt. „Vier Jahre sind natürlich eine lange Zeit, ich werde 33 im Sommer. Aber man sieht es bei Leo (Messi, Anm. d. Red), er performt immer noch auf dem höchsten Level. Ich möchte solchen Dingen daher niemals Grenzen setzen“, sagte Kane nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen Argentinien (1:2) in Atlanta. Messi ist bereits 39.

Kurz nach der schmerzhaften Niederlage sei es aber zu früh, um über die Zukunft zu sprechen, führte der Angreifer vom FC Bayern München aus. „Ich schaue von Jahr zu Jahr, wie ich mich fühle“, betonte Kane. Er spiele stets mit Stolz und Freude für das Nationalteam. Der englische Kapitän, der bei seiner dritten WM-Teilnahme sechs Treffer erzielte, wolle sich „um die Situation kümmern, sobald sie auftritt. Aber im Moment geht es erst einmal darum, diese schwere Niederlage zu verarbeiten.“

VIDEO-Highlights: Kane und England unterliegen Argentinien im WM-Halbfinale

Für England steht am Samstag (23.00 Uhr MESZ) in Miami noch das Spiel um Platz drei gegen Frankreich an.