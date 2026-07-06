„Noch mehr möglich“: U19-Frauen peilen EM-Finale an

Historisch ist das am Dienstag (20.00 Uhr) steigende EM-Halbfinale für Österreichs U19-Fußballerinnen schon jetzt. Doch die ÖFB-Equipe ist gegen Deutschland heiß auf mehr. Die Vorrunden-Leistungen geben Anlass zur Hoffnung, selbst Frauen-Teamchef Lars Söndergaard glaubt an den Einzug ins Finale, in dem am Freitag entweder Spanien oder Schweden warten. „Es ist noch mehr möglich“, sagte der Däne, der im Grbavica-Stadion von Sarajevo die Daumen drücken wird.

3:0 gegen Island, 3:1 gegen die Schweiz und zum Abschluss eine knappe 1:2-Niederlage gegen Spanien: Die ÖFB-Auswahl zeigte bei ihrer dritten EM-Teilnahme in Bosnien-Herzegowina bisher ordentlich auf und muss sich vor dem sechsfachen Europameister nicht fürchten. „Einen Finaleinzug hat es im Frauen-Nachwuchs noch nie gegeben. Das wäre eine historische und zugleich sehr coole Sache“, betonte Coach Markus Hackl, der mit Mittelfeldspielerin Sara Grabovac (Knie) allerdings einen „schmerzlichen“ Ausfall verkraften muss.

Für viele ÖFB-Spielerinnen kommt es zu einer Art Wiedersehen. Im entscheidenden, letzten Qualifikationsspiel für die U17-EM 2025 im März des Vorjahres sicherte sich die heimische U17 mit einem 0:0 gegen Deutschland das EM-Ticket für die Endrunde auf den Färöern. Kapitänin Valentina Illinger will die Chance jedenfalls am Kopf packen. „Wir haben bisher schon viele überrascht“, sagte die Salzburgerin. „Ich bin davon überzeugt, dass es noch weiter gehen kann.“