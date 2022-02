Noch mehr US Sport auf Sky: Das Magazin „HANG TIME – NBA Highlights“ immer dienstags um 14 Uhr auf Sky Sport News

Sky berichtet künftig umfassend über die drei großen US-Profiligen: NHL, NFL und NBA

Gesammelte Highlights der Topspiele aus der zurückliegenden Woche in der NBA

Moderator:innen im Wechsel Amina Ndao, Moritz Lang und Andi Lengenfelder

Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist Bestandteil des Entertainment und Entertainment Plus Pakets sowie von Sky X und somit für alle Kund:innen empfangbar

Noch mehr erstklassiger US-Sport auf Sky: Neben umfassenden Live-Rechten an der NHL wird Sky ab sofort auch über die NBA und damit über die beste Basketball-Liga der Welt berichten. Damit baut Sky sein US-Sport Angebot erneut aus.

Künftig wird auf Sky Sport News immer dienstags um 14 Uhr das Magazin „HANG TIME – NBA Highlights“ ausstrahlen. Das Format wird dann auch diverse Male wiederholt – darunter dienstags um 17 und 20 Uhr. Zudem wird das Magazin auch per Abruf auf Sky Q und Sky X zur Verfügung stehen.“

Sky Sport News blickt darin auf die gesamte vorangegangene Woche in der NBA zurück. Gezeigt werden gesammelte Highlights der Top-Spiele aus der Woche. Zudem werden die „Players of the Week“ in den beiden Conferences gekürt und die „Plays of the Week“ gezeigt. Teil des Magazins sind auch Rubriken wie „Power Rankings“ im Kampf um die Playoff-Plätze oder Analysen auf dem Court (Warum ist dieses Team zuletzt eingebrochen? Warum läuft es bei dieser Mannschaft seit Wochen derart gut?) etc.

Beim Magazin werden auch regelmäßig Experten zu Wort kommen und illustre Gäste aus der Basketball-Szene eingeladen.

Die Moderation von „Hang time – NBA Highlights“ übernehmen im Wechsel Amina Ndao, Moritz Lang und Andi Lengenfelder.