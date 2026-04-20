„Noch nicht vorbei“: Schaumgebremste Bayern-Party nach Titel

Wie angekündigt ist die Party des FC Bayern München nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der deutschen Fußball-Bundesliga sehr gedämpft ausgefallen.

Die Bayern-Stars um Harry Kane beließen es nach dem 4:2-Erfolg am Sonntag gegen den VfB Stuttgart bei einer überschaubaren Feier in der Spielerlounge der Allianz Arena. „In diesem Moment geht es darum, einfach alles zu genießen. Aber es ist noch nicht vorbei“, meinte Trainer Vincent Kompany.

Ins gleiche Horn blies FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. „Wir haben den wichtigsten Titel gewonnen, aber es ist more to come. Und wir haben jetzt am Mittwoch ein ganz wichtiges Spiel“, wies Dreesen auf den bevorstehenden Cup-Schlager in Leverkusen hin. „Die Spieler freuen sich, und natürlich wissen sie auch, dass sie es nicht übertreiben dürfen“, meinte der Bayern-Boss, der sich selbst ein Gläschen Champagner gönnte, nachdem der 35. Meistertitel unter Dach und Fach gebracht worden war.

„Extrem speziell“

„Es ist schon extrem speziell. So souverän und konstant wie in diesem Jahr war es selten. Darauf sind wir sehr stolz“, sagte Führungsspieler Joshua Kimmich. „Es hat uns dieses Jahr so stark gemacht, dass wir keinen Unterschied gemacht haben, ob es um viel oder weniger ging. Wir gehen jedes Spiel gleich an. So kann man den Sieg und vor allem auch den Titel richtig genießen. Unsere Chemie in der Mannschaft ist schon seit Jahren top. Im Vergleich zu anderen Topteams ist das bei uns eine sehr familiäre Atmosphäre“, erklärte Leon Goretzka das Bayern-Erfolgsrezept.

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Auch Kompany war nach dem zweiten Meistertitel in seiner zweiten Bayern-Saison zufrieden. „Wunderschön. Für mich ist jeder Titel wie der erste, sonst brauchst du diesen Job nicht machen. Diese Momente kosten unglaublich viel Arbeit. Wenn du dann ankommst, musst du es genießen“, meinte der Belgier. Sein Stuttgarter Trainerkollege gratulierte umgehend. „Sie sind absolut verdient Meister, da gibt es keine zwei Meinungen. Auch die Art und Weise, wie sie auftreten – als Team, als Trainerteam, als Club – verdient höchste Anerkennung. Sie sind ein sehr guter Repräsentant für den deutschen Fußball“, sagte Sebastian Hoeneß.

Meisterfeier mit Kakadu

Gefeiert wurde wie im Vorjahr mit einem Kakadu. Der Vogel samt Meisterschale zierte die weißen Meister-T-Shirts, mit denen Konrad Laimer und Co. nach dem Spiel durchs Stadion flanierten. Der im Sommer scheidende Goretzka präsentierte zudem den Fans die Kakadu-Porzellanfigur, die seit dem Gewinn der Meisterschaft im Vorjahr zu den unverzichtbaren Party-Accessoires gehört. „Der hat jetzt lange warten müssen, bis wir ihn wieder rausgelassen haben aus seinem Käfig“, sagte Goretzka über die kuriose Kultfigur, die die Münchner 2025 in einem Nobelrestaurant hatten mitgehen lassen.

Vier Runden vor dem Saisonende ist damit Teil eins der Münchner Titelmission erfüllt. Der nächste Schritt zum anvisierten Triple soll nun im DFB-Pokal erfolgen, der Einzug ins Finale in Berlin. Als Hürde steht auswärts der Tabellen-Sechste Bayer Leverkusen im Weg. Und ab Ende April warten die beiden Duelle gegen Paris Saint-Germain (das Hinspiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) im Kampf um das Champions-League-Endspiel. „Jetzt kommen die entscheidenden Wochen. Wir freuen uns drauf, wissen aber auch, wie schwer es wird. Unser Glaube ist da, und das ist im Fußball sehr viel wert“, erklärte Kompany, der im Finish auf den verletzten Serge Gnabry (Adduktoren) verzichten muss.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago