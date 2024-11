„Noch nie erlebt“: Guardiola mit Man City in historischer Krise

Auch nach der Vertragsverlängerung mit Pep Guardiola geht die Pleitenserie bei Manchester City weiter.

Eigentlich wollte der „ewige“ Pep Guardiola nach der erneuten Pleite lieber schweigen. „Wenn du 0:4 verlierst, gibt es nicht viel zu sagen“, meinte der erfolgsverwöhnte Teammanager von Manchester City nach der fünften Pflichtspielniederlage in Folge – und sprach dann doch lang und breit über die Krise beim englischen Fußball-Meister. „In acht Jahren haben wir noch nie so eine Situation erlebt“, gab Guardiola, der erst am Donnerstag seinen auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert hatte, zu, „aber ich wusste, dass wir früher oder später fallen würden.“

Dieser Zeitpunkt ist erreicht: Nach sechs Meistertiteln, dem Champions-League-Triumph 2023 und zwei den FA-Cup-Siegen seit 2016 stecken die Skyblues erstmals unter Guardiola in einer echten Krise. Nach dem ernüchternden 0:4 (0:2) gegen Tottenham Hotspur, der ersten Heimniederlage seit November 2022, der dritten Premier-League-Pleite nacheinander, bewegt sich der Serienmeister mit seinem Erfolgstrainer auf unbekanntem Terrain. „Wir waren immer unglaublich konstant, aber jetzt können wir die Realität nicht leugnen, es passiert manchmal im Fußball und im Leben“, sagte Guardiola.

City könnte Titelrennen schon Anfang Dezember verlieren

Diese Realität könnte bedeuten, dass schon in einer Woche das Titelrennen in der Premier League verloren ist. Denn der Rückstand auf den FC Liverpool könnte bereits am Sonntag bei einem Sieg der Reds beim Aufsteiger und Schlusslicht FC Southampton (ab 14:50 Uhr live und exklusiv auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) auf acht Punkte anwachsen, ehe am 1. Dezember im direkten Duell an der Anfield Road das frühe Aus droht. Auf die Frage, ob dann mit einem Liverpooler Sieg schon alles vorbei wäre, antwortete Guardiola: „Ja, wenn Liverpool gewinnt, ist das wahr.“

Fünf Pflichtspiele in Folge hatte ManCity zuletzt 2006 verloren, damals war Stuart Pearce noch Teammanager – und Guardiola ließ in Mexiko seine Spielerkarriere ausklingen. Jetzt hat der ehemalige Bayern-Trainer gerade sein äußerst erfolgreiches Engagement in Manchester auf zehn Jahre ausgeweitet. Inmitten einer Krise mit historischen Ausmaßen.

Der Sieg der Spurs durch Tore des Geburtstagskindes James Maddison (13./20.), Pedro Porro (53.) und Brennan Johnson nach Vorarbeit des eingewechselten Timo Werner (90.+3) beendete die Serie der Skyblues von 52 Heimspielen ohne Niederlage. Und plötzlich ist eine vermeintlich leichte Aufgabe in der Champions League am Dienstag (ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 6 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) gegen Feyenoord Rotterdam eine echte Prüfung. „Im Moment“, gab Guardiola zu, „sind wir ein bisschen fragil.“

