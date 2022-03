Toney-Hattrick bei Brentford-Sieg gegen Schlusslicht Norwich

Brentfords Ivan Toney schießt Brentford im Alleingang zum Sieg gegen den Tabellenletzten Norwich und feiert einen 3:1 Sieg.

In den ersten 30 Minuten gestaltet sich das Spiel ausgeglichen, bis Brentford-Stürmer Ivan Toney zum ersten Mal an diesem Nachmittag trifft (32.). In Hälfte Zwei legt Brentford einen Zahn zu und nützen gleich zwei Fehler der Norwich-Abwehr aus. In der 52. und 58. Minute kann Toney gleich zwei Elfmeter verwandeln. In der Nachspielzeit kann Teemu Pukki zumindest noch den Ehrentreffer für Norwich erzielen (90.+2).

Damit bleibt Norwich am Tabellenende, Brentford sichert den 15. Platz ab.

Bild: Imago