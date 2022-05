West Ham United hat sich nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Folge wieder zurückgemeldet. Nach dem bitteren Aus in der Europa League gegen Oliver Glasners Eintracht Frankfurt siegten die Londoner beim Abstiegskandidaten Norwich City mit 4:0.

Said Benrahma mit einem Doppelpack (12., 45. + 3) und Michail Antonio (30.) machten bereits vor der Pause alles klar. Manuel Lanzini stellte in Minute 65 per Elfmeter den Endstand her.

Bild: Imago