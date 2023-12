Nordin Kapic erzielt 42 Punkte für Lynn Fighting Knights

Nordin Kapic hat in der US-College-Basketballliga NCAA (Division II) schon einen Tag vor Silvester (Ortszeit) ein Feuerwerk abgebrannt. Der 20-jährige Wiener erzielte beim 98:92 der Lynn Fighting Knights gegen Tampa am Samstag 42 Punkte. Das war die zweithöchste Marke in einem Spiel in der Geschichte der Universitätsmannschaft aus Boca Raton in Florida.

Kapic verwandelte 15 von 19 Würfen aus dem Spiel, davon vier von fünf aus der Distanz. An der Freiwurflinie blieb er bei acht von zehn Versuchen erfolgreich. Hinzu kamen sieben Rebounds, fünf Assists und zwei Blocks in 30 Minuten. Der Wiener spielt im zweiten Jahr für Lynn.

Er erlebe in Boca Raton einen „Traum“, sagte Kapic jüngst zur APA – Austria Presse Agentur. Im kommenden Sommer wolle er sich dennoch verändern. Eine Universitätsmannschaft der Division I ist das Ziel des 2,04 Meter großen Forwards.

(APA)

Foto: Instagram