Nordische Kombination: Grünes Licht für Seefeld-Weltcup

via Sky Sport Austria

Nach der Schneekontrolle der FIS steht dem Weltcup-Bewerb in der Nordischen Kombination in Seefeld in der nächsten Woche nichts mehr im Weg.

Die Kontrolle fand am Donnerstag in Anwesenheit von Vertretern des ÖSV, des Organisationskomitees und des TVB Seefeld statt. Nach Besichtigung der Schanze und der Loipe gab es das grüne Licht.

„Gott sei Dank sind die Temperaturen die letzten Tage tief genug gewesen, um genügend Kunstschnee zu produzieren“, sagte OK-Leiter Thomas Unterfrauner. „Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe bei uns in Seefeld.“ Das Nordic Combined Triple findet von 26. bis 29. Jänner statt.

(APA)/Bild: GEPA