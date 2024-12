Nordische Kombination: Hirner beim Weltcup-Auftakt Dritte

Die Nordische Kombiniererin Lisa Hirner hat gleich im ersten Weltcup-Saisonbewerb einen Podestplatz geschafft. Die Steirerin belegte am Freitag in Lillehammer hinter den favorisierten Norwegerinnen Ida Marie Hagen und Gyda Westvold Hansen Rang drei. Auf Platz zwei fehlten ihr 6,6 Sekunden, die nächsten Konkurrentinnen lagen deutlich hinter der 21-Jährigen.

„Es könnte nicht besser sein, ein sehr schöner Saisonstart für mich. Ich hatte gestern Probleme im Springen, aber ich bin sehr stolz und sehr glücklich mit dem kompletten heutigen Tag“, sagte Hirner. Sie war als Zweite in die Loipe gegangen, nachdem die eigentlich vor ihr gelegene Norwegerin Ingrid Laate im Langlauf verletzungsbedingt nicht mehr angetreten war. Während die deutsche Sprungsiegerin Maria Gerboth auf Rang fünf zurückrutschte, behauptete Hirner auf den 5 km ihren Podestplatz. Die Norwegerinnen um die überlegene Hagen musste sie aber ziehen lassen.

Zweitbeste Österreicherin war Claudia Purker an der 13. Stelle. Am Samstag geht in der Olympiastadt von 1994 ein Kompakt-Bewerb über die Bühne.

(APA)/Beitragsbild: GEPA