Nordische Kombination: Nächster Norwegerinnen-Doppelsieg in Seefeld

Österreichs beste Nordische Kombiniererin Lisa Hirner hat am Samstag im zweiten Weltcup-Bewerb der Frauen in Seefeld nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Die 20-jährige Steirerin landete bei einem weiteren norwegischen Doppelsieg durch Weltcup-Spitzenreiterin Ida Marie Hagen und die frühere Dominatorin Gyda Westvold Hansen auf Platz acht. Diesen hatte Hirner auch bereits vor dem Langlauf-Rennen über 5 km eingenommen.

„Achte ist jetzt nicht das, was ich mir gedacht habe vor dem Rennen. Es war brutal hart zu laufen, da tue ich mir allgemein ein wenig schwerer“, sagte Hirner im ORF über die tiefen Bedingungen in der Loipe. Hagen, die bereits am Freitag triumphiert hatte, siegte mit über einer Minute Vorsprung auf Westvold Hansen. Nach dem Springen war sie hinter ihrer Landsfrau Zweite gewesen, ihr Rückstand betrug gemäß des Kompaktformates mit fixen Abständen sechs Sekunden.

Dritte wurde die Deutsche Nathalie Armbruster. Die weiteren Österreicherinnen Annalena Slamik, nach dem Springen noch Sechste, und Claudia Purker landeten als 17. und 18. am hinteren Ende des Feldes. Nur 21 Athletinnen waren angetreten, 19 kamen ins Ziel.

(APA) / Artikelbild: GEPA